На Філіппінах розбився військовий вертоліт, є загиблі
Тіла чотирьох військових були виявлені на місці катастрофи
За попередньою версією, причиною аварії стала негода.
На півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил. У результаті події загинули чотири військових.
Про це повідомляє ABS News.
Зазначається, що вертоліт пошуково-рятувальної групи ВПС Філіппін з бортовим номером 202 зазнав аварії в місті Лантаван.
Тіла чотирьох військових були виявлені на місці катастрофи. За інформацією філіппінської газети Manila Bulletin, серед загиблих – жінка, вона була пілотом вертольота.
За попередньою версією, причиною аварії стала негода. Як розповіли в адміністрації Лантавана, на момент інциденту в місті йшла сильна злива і фіксувалися різкі пориви вітру.
Згідно заяви влади, повітряне судно прямувало з Джоло в Замбоанга для евакуації цивільного персоналу.
Зараз на місці катастрофи працюють слідчі, які мають встановити усі обставини аварії.
Раніше повідомлялося, що у США вертоліт впав у річку.