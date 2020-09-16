На Філіппінах розбився військовий вертоліт, є загиблі



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Тіла чотирьох військових були виявлені на місці катастрофи

За попередньою версією, причиною аварії стала негода.

На півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил. У результаті події загинули чотири військових.

Про це повідомляє ABS News.

Зазначається, що вертоліт пошуково-рятувальної групи ВПС Філіппін з бортовим номером 202 зазнав аварії в місті Лантаван.

Тіла чотирьох військових були виявлені на місці катастрофи. За інформацією філіппінської газети Manila Bulletin, серед загиблих – жінка, вона була пілотом вертольота.

За попередньою версією, причиною аварії стала негода. Як розповіли в адміністрації Лантавана, на момент інциденту в місті йшла сильна злива і фіксувалися різкі пориви вітру.

Згідно заяви влади, повітряне судно прямувало з Джоло в Замбоанга для евакуації цивільного персоналу.

Зараз на місці катастрофи працюють слідчі, які мають встановити усі обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що у США вертоліт впав у річку.