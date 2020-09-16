  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На Філіппінах розбився військовий вертоліт, є загиблі

    • Розсилка
    <p>Тіла чотирьох військових були виявлені на місці катастрофи</p> - На Філіппінах розбився військовий вертоліт, є загиблі

    Тіла чотирьох військових були виявлені на місці катастрофи

    За попередньою версією, причиною аварії стала негода.

    На півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил. У результаті події загинули чотири військових.

    Про це повідомляє ABS News.

    Зазначається, що вертоліт пошуково-рятувальної групи ВПС Філіппін з бортовим номером 202 зазнав аварії в місті Лантаван.

    Тіла чотирьох військових були виявлені на місці катастрофи. За інформацією філіппінської газети Manila Bulletin, серед загиблих – жінка, вона була пілотом вертольота.

    За попередньою версією, причиною аварії стала негода. Як розповіли в адміністрації Лантавана, на момент інциденту в місті йшла сильна злива і фіксувалися різкі пориви вітру.

    Згідно заяви влади, повітряне судно прямувало з Джоло в Замбоанга для евакуації цивільного персоналу.

    Зараз на місці катастрофи працюють слідчі, які мають встановити усі обставини аварії.

    Раніше повідомлялося, що у США вертоліт впав у річку.

    США авіакатастрофа вертоліт Філіппіни аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies