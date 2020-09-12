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    Події в Україні

    На Сумщині розбився літак, пілот загинув

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    На Сумщині розбився літак, пілот загинув
    Фото: ДСНС України

    Літак зачепився за дроти високовольтної лінії електропередач

    У Сумській області впав легкомоторний літак. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

    Інцидент стався вранці 12 вересня у полі поблизу села Дяківка.

    «Сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 «Бекас». Пілот загинув», – йдеться у повідомленні.

    «Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки», – йдеться у повідомленні.

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    На Сумщині розбився літак, пілот загинув
    На Сумщині розбився літак, пілот загинув
    На Сумщині розбився літак, пілот загинув
    Фото: ДСНС України і Національної поліції

    У поліції інформують, що літак зачепився за дроти високовольтної лінії електропередач, коли облітав сільськогосподарські угіддя. 

    Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.

    Обставини надзвичайної події з’ясовуються.

    Нагадаємо, у Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей.

    Раніше повідомлялося, що пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

    На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

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