У США вертоліт впав у річку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці аварії ведуться пошукові роботи Фото: wvlt.tv

На борту гвинтокрила перебували чотири людини

В американському місті Ноксвілл (штат Тенннессі) впав у річку вертоліт Eurocopter EC-130. На борту перебували чотири людини. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомляє WVLT.

Зазначається, що інцидент стався напередодні увечері. Троє з постраждалих змогли спливти і були підібрані понтонним човном, що опинився поблизу. Пошуки четвертого пасажира тривають.

Multiple agencies are working a helicopter crash in the Tennessee River between Alcoa Highway and Sequoyah Hills. Please stay away from the area as emergency crews respond for rescue efforts. We will update as more information becomes available. pic.twitter.com/fDEW8u5FE5 — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) August 4, 2020

На місці події працюють пошукові загони, вони прочісують район на човні і по повітрю.

До слова, понад тиждень тому на Філіппінах розбився військовий вертоліт.

А 2 серпня у Німеччині розбився легкомоторний літак. В результаті аварії загинув пілот, ще один чоловік, який перебував в літаку, отримав серйозні травми та був госпіталізований.