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    У США вертоліт впав у річку

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    <div class="post-item__photo-author">На місці аварії ведуться пошукові роботи</div> - У США вертоліт впав у річку
    На місці аварії ведуться пошукові роботи
    Фото: wvlt.tv

    На борту гвинтокрила перебували чотири людини

    В американському місті Ноксвілл (штат Тенннессі) впав у річку вертоліт Eurocopter EC-130. На борту перебували чотири людини. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомляє WVLT.

    Зазначається, що інцидент стався напередодні увечері. Троє з постраждалих змогли спливти і були підібрані понтонним човном, що опинився поблизу. Пошуки четвертого пасажира тривають.

    На місці події працюють пошукові загони, вони прочісують район на човні і по повітрю.

    До слова, понад тиждень тому на Філіппінах розбився військовий вертоліт.

    А 2 серпня у Німеччині розбився легкомоторний літакВ результаті аварії загинув пілот, ще один чоловік, який перебував в літаку, отримав серйозні травми та був госпіталізований.

    США авіакатастрофа літак вертоліт
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