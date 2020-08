У США вертоліт впав у річку

На борту гвинтокрила перебували чотири людини

В американському місті Ноксвілл (штат Тенннессі) впав у річку вертоліт Eurocopter EC-130. На борту перебували чотири людини. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомляє WVLT.

Зазначається, що інцидент стався напередодні увечері. Троє з постраждалих змогли спливти і були підібрані понтонним човном, що опинився поблизу. Пошуки четвертого пасажира тривають.

Multiple agencies are working a helicopter crash in the Tennessee River between Alcoa Highway and Sequoyah Hills. Please stay away from the area as emergency crews respond for rescue efforts. We will update as more information becomes available. pic.twitter.com/fDEW8u5FE5