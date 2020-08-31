Авіакатастрофа МАУ: Іран запропонував Україні дати наступних перемовин

Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді в інтерв'ю «Укрінформу».

«Іранська сторона кілька днів тому (інтерв'ю записувалося 20 серпня – ред.) вручила ноту посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин», – розповів він.

За словами посла, зараз Іран очікує відповіді української сторони щодо пропонованого періоду.

Він уточнив, що у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

До слова, Мораді позитивно оцінив перший тур перемовин. Каже, що їхні результати навіть перевищили очікування іранської влади. Щодо другого туру переговорів він «також є оптимістом».

Нагадаємо, що Україна вимагатиме від Ірану «гарантій неповторення».

Напередодні Іран оприлюднив дані «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

Також Іран висловив готовність до переговорів про компенсацію за збиття літака МАУ.

Сума компенсацій з боку Ірану сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ буде розрахована після остаточних результатів розслідування.

До слова, на розслідування збиття літака МАУ в Ірані може піти п’ять років.