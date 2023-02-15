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На Філіппінах зафіксовано сильний землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Філіппінах зафіксовано сильний землетрус
фото ілюстративне

Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км

Сьогодні, 15 лютого, на Філіппінах зафіксували сильний землетрус магнітудою 6. Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр.

Зазначається, що епіцентр знаходився за 89 км на південний схід від міста Легаспі. Осередок залягав на глибині 40 км.

Повідомлення про руйнування і постраждалих поки що не надходили.

На Філіппінах зафіксовано сильний землетрус фото 1

Раніше повідомлялося, що у Росії сталися два землетруси за добу.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині сталися два сильних землетрусу магнітудою 7,7 і 7,8, які призвели до численних жертв. Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищило 35 тисяч осіб, що робить лютневу катастрофу найбільш руйнівною в сучасній історії Туреччини. Загальна кількість загиблих у Сирії досягла 5 800.

Також у Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус, магнітудою 5,7 балів. Через це пошкоджено будинок у місті Таргу-Жіу. 

Теги: землетрус стихійні лиха Філіппіни

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