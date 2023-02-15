На Філіппінах зафіксовано сильний землетрус

Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км

Сьогодні, 15 лютого, на Філіппінах зафіксували сильний землетрус магнітудою 6. Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр.

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Зазначається, що епіцентр знаходився за 89 км на південний схід від міста Легаспі. Осередок залягав на глибині 40 км.

Повідомлення про руйнування і постраждалих поки що не надходили.

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Раніше повідомлялося, що у Росії сталися два землетруси за добу.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині сталися два сильних землетрусу магнітудою 7,7 і 7,8, які призвели до численних жертв. Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищило 35 тисяч осіб, що робить лютневу катастрофу найбільш руйнівною в сучасній історії Туреччини. Загальна кількість загиблих у Сирії досягла 5 800.

Також у Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус, магнітудою 5,7 балів. Через це пошкоджено будинок у місті Таргу-Жіу.