У Росії сталися два землетруси за добу

Вранці 15 лютого в Тихому океані поблизу Курильських островів стався землетрус магнітудою 5,8

На Камчатці (Росія) стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє Камчатський філія Геофізичної служби РАН.

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Землетрус зафіксували о 15:09 за місцевим часом. Осередок перебував на глибині 13 км. «Тремор був зафіксований о 15:09 за місцевим часом. Осередок лежав в 42 км від селища Усть-Камчатськ. Глибина становила 13 км», - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що на деяких ділянках Усть-Камчатська підземні поштовхи відчувалися силою до трьох балів.

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Крім того, вранці 15 лютого в Тихому океані поблизу Курильських островів стався землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр знаходився в 59 км на південь від безлюдного острова Сімушир, осередок лежав на глибині 101 км. Місцеві жителі не відчули цього поштовху.

Попередній землетрус поблизу Курильських островів було зафіксовано 7 лютого. Тоді зоряна величина становила 5, 8 бала.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині сталися два сильних землетрусу магнітудою 7,7 і 7,8, які призвели до численних жертв. Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищило 35 тисяч осіб, що робить лютневу катастрофу найбільш руйнівною в сучасній історії Туреччини. Загальна кількість загиблих у Сирії досягла 5 800.

Також у Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус, магнітудою 5,7 балів. Через це пошкоджено будинок у місті Таргу-Жіу.