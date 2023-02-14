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Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
Сьогодні землетрус у Румунії наробив ще більшої шкоди, ніж вчора
фото: Pandurul.ro

У Румунії стався землетрус магнітудою 5,7

У Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус, магнітудою 5,7 балів. Через це пошкоджено будинок у місті Таргу-Жіу. Про це пише румунське видання libertatea.ro.

Відомо, що після землетрусу магнітудою 5,7 відбулися ще два підземні поштовхи магнітудою 3,4 і 3,5. Мер міста Таргу-Жіу розповів, що землетрус завдав ще більшої шкоди, ніж вчорашній.

«Кілька димарів впали з будівлі ратуші на автомобілі у дворі, встановлюються наслідки. Ми евакуювали персонал, але інтенсивність землетрусу була дуже високою, а його тривалість довшою порівняно з вчорашнім днем», – сказав він. 

Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів фото 1
фото: Pandurul.ro

Також румунські ЗМІ публікують фото з наслідками землетрусу у Таргу-Жіу. Цегла і черепиця відірвалися від будівлі і впали на вулицю.

Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів фото 2
фото: Pandurul.ro

Землетрус відчувався і в місті Клуж. Після цього три людини зателефонували до 112.

«В інтегрованій диспетчерській службі ISU-SAJ було зареєстровано три дзвінки з повідомленням про землетрус. Про пошкодження або інші проблеми не повідомляється, але спеціальний автомобіль здійснить розвідувальну місію на вулиці Алмашулуй в Клуж-Напока і в комуні Флорешть», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Румунії сьогодні, 14 лютого, стався землетрус магнітудою 5,7. Вчора землетрус магнітудою 5,2 стався у румунському повіті Горж.

До цього, у Румунії найсильніші землетруси були у 2022 році 3 листопада – магнітуда 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.

Теги: Румунія стихійні лиха землетрус

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