Експосол Йованович спростувала втручання України у вибори в США



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Марі Йованович у Конгресі нагадала, що «ті, хто намагався втручатися у вибори, були виключно з Росії»

За словами Йованович, американське посольство не виявило жодного факту впливу України на президентські вибори в США у 2016 році

Колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.

Про це вона сказала під час публічних слухань у Конгресі у справі про імпічмент Трампа у п'ятницю, 15 листопада.

За словами Йованович, американське посольство не виявило жодного факту впливу України на президентські вибори в США у 2016 році. Вона додала, що розвідувальне співтовариство США також «остаточно визначило», що ті, хто намагався втручатися у вибори, були виключно з Росії.

Крім того, експосол виступила проти твердження Трампа, що колишній віцепрезидент США Джо Байден працював в Україні в особистих інтересах за часів адміністрації президента Барака Обами.

Йованович підкреслила, що Байден проводив «офіційну політику США».

Також Йованович спростувала, що забороняла українським правоохоронним органам здійснювати кримінальне переслідування деяких осіб.

Зазначимо, що Дональд Трамп назвав ганьбою публічні слухання Палати представників в рамках розслідування імпічменту, на яких виступила колишній посол США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, 31 жовтня палата представників США прийняла резолюцію на підтримку процедури імпічменту Трампу. Документ наказує профільним комітетам продовжувати розслідування про те, чи є факти для імпічменту глави держави. На практиці розгляди почалися ще в кінці вересня.

13 листопада у Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа.

15 листопада у Конгресі свідчила колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.