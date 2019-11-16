«Це ганьба»: Трамп відреагував на свідчення Йованович



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15 листопада у Конгресі свідчила колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович

Президент США вважає, що він не повинен бути притягнутий до відповідальності

Президент США Дональд Трамп назвав «ганьбою» публічні слухання Палати представників в рамках розслідування імпічменту, на яких виступила колишній посол США в Україні Марі Йованович.

За його словами, він частково стежив за показаннями Йованович.

«Дуже сумно бачити людей, яким не дозволено ставити запитання. Я думаю, що це розглядається як жарт. Те, що відбувається, є ганьбою», - цитує CNN заяву Трампа.

Очільник Білого дому наголосив, що не вважає свою серію твітів на адресу Йованович «залякуванням». За його словами, у нього було повне право озвучити те, що він вважає за потрібне.

«Куди б Марі Йованович не відправилась, вона всюди надавала погану послугу. Вона почала в Сомалі, як все пройшло? Потім попрямувала в Україну, де новий український президент відгукувався про неї несприятливо під час моєї другої телефонної розмови з ним», - написав Трамп 15 листопада.

«У мене є право говорити. У мене є право на свободу слова, як і у інших людей, але вони забрали права республіканців», - сказав президент.

На питання про те, чи вважає він, що йому висунуть обвинувачення в рамках імпічменту, Трамп відповів: «Ні, я не повинен (бути притягнутий до відповідальності)».

Нагадаємо, 31 жовтня палата представників США прийняла резолюцію на підтримку процедури імпічменту Трампу. Документ наказує профільним комітетам продовжувати розслідування про те, чи є факти для імпічменту глави держави. На практиці розгляди почалися ще в кінці вересня.

13 листопада у Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа.

15 листопада у Конгресі свідчила колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович.