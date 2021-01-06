Екснардеп: глава Конституційного суду Тупицький полетів у Дубаї

Тупицький нібито прибув в Емірати у середу, 6 січня

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький нібито приземлився у Дубаї. Про це кажуть пасажири, які летіли з ним в одному літаку.

Про це у своєму Telegram-каналі написав екснардеп Сергій Лещенко.

Тупицький нібито прибув в Емірати у середу, 6 січня, рейсом PQ481.

«Як повідомляють пасажири рейсу Київ-Дубаї PQ481, разом з ними у жарких Еміратах 6 січня приземлився глава Конституційного суду Олександр Тупицький», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.

Як повідомлялося, в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

30 грудня Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Тупицький цього ж дня потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

Представник глави держави в КСУ Федір Веніславський заявив, що Тупицький не зможе скликати засідання КСУ, бо його вже відсторонили.

Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак кваліфікував дії Зеленського як злочин. Заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук переконана, що оточення підвело Зеленського під імпічмент.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.