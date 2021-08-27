На хімфабриці в Пакистані сталася пожежа: 15 загиблих
У будівлі на момент загоряння було більш як 20 робітників
У місті Карачі, що в Пакистані, під час пожежі на хімічному підприємстві загинули щонайменше 15 працівників. Про це повідомляє Aljazeera.
У рятувальній службі заявили, що фабрика розташована в густонаселеному районі - з-під завалів частково зруйнованої будівлі витягли вже не менше 15 тіл, пошукова операція триває.
Загалом у будівлі було більш як 20 робітників, коли спалахнула легкозаймиста речовина. У цьому зв'язку вогонь стрімко поширився на всю будівлю.
Тепер поліція проведе розслідування за фактом пожежі і з'ясує, чи було на заводі встановлено обладнання, яке є необхідним для гасіння пожежі.
До слова, вибухи в Казахстані сталися на складах військової частини біля міста Тараз в районі кордону з Киргизією. В результаті надзвичайної події міністр оборони країни вже подав у відставку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.
У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.
За інформацією ЗМІ, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі.