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    На хімфабриці в Пакистані сталася пожежа: 15 загиблих

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    На хімфабриці в Пакистані сталася пожежа - На хімфабриці в Пакистані сталася пожежа: 15 загиблих
    На хімфабриці в Пакистані сталася пожежа
    Фото: АР

    У будівлі на момент загоряння було більш як 20 робітників

    У місті Карачі, що в Пакистані, під час пожежі на хімічному підприємстві загинули щонайменше 15 працівників. Про це повідомляє Aljazeera.

    У рятувальній службі заявили, що фабрика розташована в густонаселеному районі - з-під завалів частково зруйнованої будівлі витягли вже не менше 15 тіл, пошукова операція триває.

    Загалом у будівлі було більш як 20 робітників, коли спалахнула легкозаймиста речовина. У цьому зв'язку вогонь стрімко поширився на всю будівлю.

    Тепер поліція проведе розслідування за фактом пожежі і з'ясує, чи було на заводі встановлено обладнання, яке є необхідним для гасіння пожежі.

    До слова, вибухи в Казахстані сталися на складах військової частини біля міста Тараз в районі кордону з Киргизією. В результаті надзвичайної події міністр оборони країни вже подав у відставку.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі.

    Теги: пожежа вибух ЗМІ
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    На хімфабриці в Пакистані сталася пожежа: 15 загиблих