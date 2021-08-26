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    Пентагон підтвердив вибух біля аеропорту Кабула

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    Про теракт в аеропорту Кабула раніше попереджав міністр збройних сил Британії Джеймс Хіаппі - Пентагон підтвердив вибух біля аеропорту Кабула
    Про теракт в аеропорту Кабула раніше попереджав міністр збройних сил Британії Джеймс Хіаппі
    Фото: з відкритих джерел

    Офіційних даних про постраждалих поки немає

    Біля аеропорту Кабула стався вибух. Інформацію підтвердив прессекретар Пентагону Джон Кірбі в своєму Twitter-акаунті.

    За його словами, на даний час немає офіційних даних про постраждалих. «Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо», – додав Кірбі.

    За даними джерела CNN, в результаті вибуху постраждали кілька афганців, їх число не уточнюється.

    Про теракт в аеропорту Кабула раніше попереджав міністр збройних сил Британії Джеймс Хіаппі. За його словами, в країні висока загроза терактів, яка виходить з боку різних терористичних угруповань. Великобританії вже стало відомо про підготовку таких атак.

    Ці відомості також підтверджували в Бельгії – прем'єр-міністр Олександр де Кроо заявив, що через повідомлення про підготовку терактів влада країни вирішила припинити операції по евакуації і висновку всього персоналу з афганської столиці.

    Нагадаємо, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

    Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Теги: вибух теракт Афганістан Талібан Пентагон прессекретар
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    Пентагон підтвердив вибух біля аеропорту Кабула