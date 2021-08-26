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    Вибух у Кабулі: кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти (фото, відео)

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    Американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових - Вибух у Кабулі: кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти (фото, відео)
    Американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових
    Фото: twitter.com/warcrimex

    Інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти. Про це повідомляє Sky News.

    Зазначимо, інформацію про жертви поширюють з посиланням на представника талібів. За словами прессекретаря «Талібану», серед убитих є діти, і багато бойовиків отримали поранення.

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    Вибух у Кабулі: кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти (фото, відео)
    Вибух у Кабулі: кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти (фото, відео)
    Вибух у Кабулі: кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти (фото, відео)

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух. Інформацію підтвердив прессекретар Пентагону Джон Кірбі

    МЗС України вже стежить за ситуацією з терактом поблизу аеропорту Кабула, поки інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила.

    А американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових.

    Нагадаємо, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

    Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Теги: МЗС вибух теракт США НАТО діти Афганістан аеропорт Талібан небезпека
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    Вибух у Кабулі: кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти (фото, відео)