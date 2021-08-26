Вибух у Кабулі: кількість жертв досягла 13, серед загиблих є діти (фото, відео)

Американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових

Інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти. Про це повідомляє Sky News.

Зазначимо, інформацію про жертви поширюють з посиланням на представника талібів. За словами прессекретаря «Талібану», серед убитих є діти, і багато бойовиків отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух. Інформацію підтвердив прессекретар Пентагону Джон Кірбі

МЗС України вже стежить за ситуацією з терактом поблизу аеропорту Кабула, поки інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила.

А американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових.

Нагадаємо, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Американське посольство також закликало людей уникати аеропорту до зміни ситуації, а тих, хто перебуває в районі Abbey Gate, East Gate та North Gate «негайно піти». Відомство порадило своїм громадянам бути обережними у великому натовпі, виконувати інструкції місцевої влади та слідкувати за повідомленнями місцевих мешканців у соцмережах, щоб бути готовими до зміни планів.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.