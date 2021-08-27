«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі, – ЗМІ

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 12 осіб

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи у аеропорту в Кабулі. Про це повідомляє Sky News.

Як пише Sky News, дана інформація з'явилася в Telegram-каналі організації.

Раніше Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 12 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.