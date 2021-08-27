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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі, – ЗМІ

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    &laquo;Ісламська держава&raquo; взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі - «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі, – ЗМІ
    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
    Фото: Reuters

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 12 осіб

    Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи у аеропорту в Кабулі. Про це повідомляє Sky News.

    Як пише Sky News, дана інформація з'явилася в Telegram-каналі організації.

    Раніше Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 12 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

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    Теги: вибух США Афганістан Ісламська держава Талібан
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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі, – ЗМІ