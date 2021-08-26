У Казахстані прогримів потужний вибух у військовій частині

Вибух стався внаслідок пожежі біля одного зі складів

Ліквідація вогнища загоряння триває

У Казахстані на території військової частини в четвер, 26 серпня, стався вибух, повідомляє пресслужба міноборони країни.

«У військовій частині, що дислокується в Байзакському районі Жамбилської області, близько 19:00 сталося загоряння біля одного зі складів. Внаслідок пожежі стався вибух невстановлених предметів», – йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено пожежні команди частини на гусеничних пожежних машинах.

«Ліквідація вогнища загоряння триває. Причини загоряння встановлюються. До місця події направлено комісію міністерства оборони під керівництвом заступника міністра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаєва», – повідомили в міноборони Казахстану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.