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    У Казахстані прогримів потужний вибух у військовій частині

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    Вибух стався внаслідок пожежі біля одного зі складів - У Казахстані прогримів потужний вибух у військовій частині
    Вибух стався внаслідок пожежі біля одного зі складів
    Скріншот з відео

    Ліквідація вогнища загоряння триває

    У Казахстані на території військової частини в четвер, 26 серпня, стався вибух, повідомляє пресслужба міноборони країни.

    «У військовій частині, що дислокується в Байзакському районі Жамбилської області, близько 19:00 сталося загоряння біля одного зі складів. Внаслідок пожежі стався вибух невстановлених предметів», – йдеться в повідомленні.

    До гасіння пожежі залучено пожежні команди частини на гусеничних пожежних машинах.

    «Ліквідація вогнища загоряння триває. Причини загоряння встановлюються. До місця події направлено комісію міністерства оборони під керівництвом заступника міністра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаєва», – повідомили в міноборони Казахстану.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    Теги: вибух Міноборони Казахстан військові
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    У Казахстані прогримів потужний вибух у військовій частині