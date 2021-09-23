У Росії знайшли уламки зниклого напередодні військового літака

У Росії знайшли уламки літака Ан-26, який напередодні зник з радарів під Хабаровськом

Попередньою причиною пропажі повітряного судна в МНС назвали погану погоду

Уламки зниклого у Хабаровська літака Ан-26 виявлено. Про це повідомляє Тасс з посиланням на джерело в екстрених службах.

З ранку рятувальники відновили пошуки з повітря зниклого в Хабаровському краї літака Ан-26.

Раніше повідомлялося, що пошуки зниклого під Хабаровськом літака Ан-26 з повітря припинені через негоду. Приблизне місцезнаходження повітряного судна та квадрат пошуку визначено. Однак рятувальникам доведеться добиратися до передбачуваного району пошуку пішки через відсутність доріг.

Літак Ан-26 компанії ЗАТ «Льотні перевірки і системи» ВС РФ пропав 22 вересня. О 18:45 за місцевим часом екіпаж перестав виходити на зв'язок. Ан-26 облітав злітно-посадочні смуги місцевого аеродрому і екіпаж про неполадки не доповідав. Сигналу аварійного радіомаяка в МНС не зафіксували.

Попередньою причиною пропажі повітряного судна в МНС назвали погану погоду. Крім того, як одна з версій передбачуваного краху розглядається помилка пілотування.

Додамо, що влітку у РФ на Камчатці сталася катастрофа з літаком Ан-26, на борту якого були 28 осіб. Він зник з радарів, коли летів з Петропавловська-Камчатського в селище міського типу Палана. Всі на борту літака загинули. Серед можливих версій катастрофи наслідок називало несприятливу погоду, помилку пілотування і технічні несправності повітряного судна.

Також повідомлялося, що у зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники.

Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).