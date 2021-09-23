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    Росія підтримає «Талібан» у боротьбі з тероризмом

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    Таліби захопии владу в Афганістані в результаті збройного протистояння із регулярними військами країни - Росія підтримає «Талібан» у боротьбі з тероризмом
    Таліби захопии владу в Афганістані в результаті збройного протистояння із регулярними військами країни
    фото з відкритих джерел

    Спецпредставник РФ в Афганістані взяв участь у зустрічі з членами уряду талібів

    Cпецпредставники Росії, Китаю та Пакистану в Афганістані обговорили з керівниками руху «Талібан» розвиток відносин і боротьбу з тероризмом, повідомляється на сайті російського МЗС.

    Зустріч відбулася в Кабулі 21-22 вересня. На ній дипломати Замір Кабулов, Юе Сяоюн і Мохаммад Саддік поспілкувалися з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Афганістану в уряді талібів муллою Мохаммадом Хасаном Ахундом, міністром закордонних справ Аміром Ханом Моттакі та іншими представниками руху.

    «Висловлено підтримку у боротьбі з тероризмом і наркотрафіком», – наголошується у повідомленні МЗС.

    Також представники Росії, Китаю та Пакистану обговорили з талібами питання дотримання прав людини, розвитку економічних і гуманітарних зв'язків, територіальної цілісності Афганістану, політичні зміни в країні.

    Нагадаємо, таліби призначили Мохаммада Сохаїла Шахіна послом Афганістану при Організації Об'єднаних Націй і звернулися з проханням виступити на сесії Генасамблеї.

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    Теги: МЗС Росія Афганістан Талібан
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    Росія підтримає «Талібан» у боротьбі з тероризмом