Двоє терористів «ДНР» обралися депутатами Держдуми. Що про них відомо

До новообраного складу Держдуми РФ увійшли люди, які брали безпосередню участь в окупації Донбасу

Особи, причетні до захоплення української території, відтепер стали офіційними представниками законодавчої гілки влади в Росії.

Олександр Бородай

Народився у Москві у 1972 році. У 1994 закінчив філософський факультет Московського державного університету імені В.М. Ломоносова і пізніше – аспірантуру, під час навчання в якій спеціалізувався з соціальної філософії. У подальшому працював консультантом, соціологом, військовим журналістом, політтехнологом, був членом різних політичних організацій. 25 липня 2002 року був призначений на посаду заступника директора ФСБ РФ з інформаційної політики та спецпроєктів. Напередодні подій Майдану Бородай, за його власними словами, декілька років працював політтехнологом в Україні, співпрацюючи з «Партією регіонів».

У 2014 році опинився у Донецьку, де 16 травня під час третьої сесії так званої Народної ради ДНР був призначений першим «прем'єр-міністром» так званої Донецької Народної Республіки. У серпні подав у відставку з цієї посади та невдовзі повернувся до Росії. У 2015 році очолив так звану «Спілку добровольців Донбасу», яка існує донині та об’єднує російських найманців, що брали участь у російсько-українській війні на боці країни-агресора. У 2021 році балотувався у депутати Держдуми РФ від «Єдиної Росії» за одним з семи мажоритарних округів у Ростовській області, де здобув перемогу.

Бородай послідовно відстоює ідею знищення української державності та приєднання території України до РФ. З 2014 року перебуває в розшуку МВС України

Захар Прилєпін

Захар (справжнє ім’я – Євген) Прилєпін народився у 1975 році у Рязанській області. Після строкової служби у російській армії у 1994-1996 роках навчався в Нижегородському юридичному інституті МВС Росії та служив в ОМОНі. У 1996 році брав участь у першій російсько-чеченській війні.

У 1999 році взяв участь у бойових діях у Дагестані та другій російсько-чеченській війні. У 2000-х роках почав видавати у російських періодичних виданнях свої прозові твори, здебільшого на військову тематику, також працював журналістом та був активним членом кількох політичних організацій, зокрема, «Націонал-більшовицької партії» («НБП»). Мав значний літературний успіх як один із засновників сучасної російської військової прози.

Восени 2014 року вперше відвідав зону бойових дій на Донбасі в якості «військового журналіста» з боку незаконних збройних формувань. Пізніше неодноразово відвідував ОРДЛО, паралельно займаючись популяризацією ідей «Новоросії» на території РФ, був радником так званого голови «ДНР» Олександра Захарченка, а з жовтня 2016 року до липня 2018 року обіймав посаду заступника командира одного з батальйонів НЗФ ДНР. Активно займаючись політичною діяльністю, у 2019 році створив у Росії громадський рух «За правду», який ЗМІ вважають проєктом адміністрації президента РФ.

На початку 2021 року рух об’єднався з партією «Справедлива Росія», вже представленою у російському парламенті, а також «Патріотами Росії». Прілєпін балотувався у депутати Держдуми за федеральним партійним списком новоствореного об’єднання «Справедлива Росія – За правду» під другим номером. За результатами виборів партія перетнула п’ятивідсотковий бар’єр, отримавши трохи більше за 7% голосів виборців. Таким чином, Прилєпін отримав місце у наступному складі Держаної Думи Росії.

У 2017 році СБУ відкрила відносно Прилєпіна кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

До слова, ОПЗЖ привітала партію Путіна «Єдина Росія», від якої обрався до Держдуми Олександр Бородай, з «переконливою перемогою» на виборах.

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