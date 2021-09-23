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    У Росії помер конструктор перших атомних підводних човнів СРСР

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    Радій Шмаков брав участь у створенні першого радянського атомного підводного човна К-3 - У Росії помер конструктор перших атомних підводних човнів СРСР
    Радій Шмаков брав участь у створенні першого радянського атомного підводного човна К-3
    фото: rg.ru

    Радянський конструктор помер на 91-му році життя

    У Росії помер Радій Шмаков – колишній головний конструктор Санкт-Петербурзького морського бюро машинобудування (СПМБМ) «Малахіт», який брав участь у створенні радянських атомних підводних човнів I і II поколінь і їхніх модифікацій. Про це в четвер, 23 вересня, повідомила пресслужба Санкт-Петербурзького клубу моряків-підводників і ветеранів ВМФ.

    «23 вересня на 91-му році життя помер головний конструктор СПМБМ Малахіт Шмаков Радій Анатолійович, почесний член нашого Клубу підводників... Рада Клубу підводників висловлює глибокі співчуття родині і колегам Радія Анатолійовича», – йдеться в повідомленні.

    Шмаков брав участь у створенні першого радянського атомного підводного човна К-3 «Ленінський комсомол» проєкту 627 «Кит», який спустили на воду в серпні 1957 року.

    Розроблений Шмаковим підводний човен
    Розроблений Шмаковим підводний човен

    У 1981 році отримав Державну премію СРСР, а в 1997-му став лауреатом премії уряду Росії в галузі науки і техніки

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    Теги: Росія машинобудування смерть СРСР підводне плавання
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    У Росії помер конструктор перших атомних підводних човнів СРСР