У Росії помер конструктор перших атомних підводних човнів СРСР

Радянський конструктор помер на 91-му році життя

У Росії помер Радій Шмаков – колишній головний конструктор Санкт-Петербурзького морського бюро машинобудування (СПМБМ) «Малахіт», який брав участь у створенні радянських атомних підводних човнів I і II поколінь і їхніх модифікацій. Про це в четвер, 23 вересня, повідомила пресслужба Санкт-Петербурзького клубу моряків-підводників і ветеранів ВМФ.

«23 вересня на 91-му році життя помер головний конструктор СПМБМ Малахіт Шмаков Радій Анатолійович, почесний член нашого Клубу підводників... Рада Клубу підводників висловлює глибокі співчуття родині і колегам Радія Анатолійовича», – йдеться в повідомленні.

Шмаков брав участь у створенні першого радянського атомного підводного човна К-3 «Ленінський комсомол» проєкту 627 «Кит», який спустили на воду в серпні 1957 року.

Розроблений Шмаковим підводний човен

У 1981 році отримав Державну премію СРСР, а в 1997-му став лауреатом премії уряду Росії в галузі науки і техніки