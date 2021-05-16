На кордоні Азербайджану та Ірану сталася смертельна перестрілка

Одного порушника кордону затримали, ще двох – шукають

На місці стрілянини прикордонники виявили 10 кілограмів наркотиків

Троє невідомих у суботу, 15 травня, порушили державний кордон Азербайджану з боку Ірану. Під час спроби їх затримати загинули два прикордонники, повідомили у Держприкордонслужбі Азербайджану.

«Троє невідомих осіб порушили держкордон з Іраном у зоні обслуговування прикордонного поста прикордонного загону Гойтепе в районі села Гендера Ярдимлинського району», – зазначено в повідомленні.

Так, на заклик прикордонників зупинитися порушники відкрили по них вогонь, кинули вантаж і спробували втекти.

Жертвами перестрілки стали двоє військових, ще двоє – отримали поранення і були госпіталізовані. Одного зловмисника, громадянина Ірану, затримали, інших шукають. До пошуків залучили прикордонну авіацію.

На місці інциденту прикордонники виявили 10 кілограмів наркотиків.

Відзначається, що район, де сталася перестрілка, закрили. На місце подій направили групу офіцерів на чолі з командувачем прикордонних військ.