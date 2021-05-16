  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На кордоні Азербайджану та Ірану сталася смертельна перестрілка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одного порушника кордону затримали, ще двох &ndash; шукають - На кордоні Азербайджану та Ірану сталася смертельна перестрілка

    Одного порушника кордону затримали, ще двох – шукають

    На місці стрілянини прикордонники виявили 10 кілограмів наркотиків

    Троє невідомих у суботу, 15 травня, порушили державний кордон Азербайджану з боку Ірану. Під час спроби їх затримати загинули два прикордонники, повідомили у Держприкордонслужбі Азербайджану.

    «Троє невідомих осіб порушили держкордон з Іраном у зоні обслуговування прикордонного поста прикордонного загону Гойтепе в районі села Гендера Ярдимлинського району», – зазначено в повідомленні.

    Так, на заклик прикордонників зупинитися порушники відкрили по них вогонь, кинули вантаж і спробували втекти.

    Жертвами перестрілки стали двоє військових, ще двоє – отримали поранення і були госпіталізовані. Одного зловмисника, громадянина Ірану, затримали, інших шукають. До пошуків залучили прикордонну авіацію.

    На місці інциденту прикордонники виявили 10 кілограмів наркотиків.

    Відзначається, що район, де сталася перестрілка, закрили. На місце подій направили групу офіцерів на чолі з командувачем прикордонних військ.

    Читайте також:
    Теги: прикордонники контрабанда Іран вбивство Азербайджан наркотики кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies