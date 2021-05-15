Кличко з нагоди Дня Європи розповів про проєкт «Дунайський шлях» (фото)

В урочистих заходах у Києві взяли участь посли 20 держав

У суботу, 15 квітня, в столиці відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Європи, в яких взяв участь і Київський міський голова Віталій Кличко. Про це повідомляється на сторінці мера Києва.

«Радий привітати всіх із відкриттям Дня Європи в Україні, який в Києві відзначають вже 19-й рік поспіль. Загальна концепція сьогоднішнього свята – «Дунайський шлях в Європейський Союз» визначена не випадково. Вперше за 70 років Україну обрано головою «Дунайської комісії». Це – нові можливості та визнання авторитету нашої Держави в Дунайському регіоні. Символічно й те, що сьогодні також відзначають Міжнародний день сім'ї. А в символічному сенсі сім’я для України – це велика європейська родина», – підкреслив у своєму виступі на урочистостях мер столиці.

Він зазначив, що міська влада щодня працює, аби Київ розвивався як сучасна європейська столиця, ставав зручнішим та комфортнішим для його мешканців та гостей.

«Ми підтримуємо контакти з містами-побратимами, налагоджуємо нові економічні та культурні зв’язки з містами Європи та світу. Переймаємо найкращий досвід з муніципального управління, з розвитку місцевого самоврядування та реалізації перспективних міських проектів», – сказав Кличко.

Мер столиці зауважив, що міста-партнери Києва – Будапешт, Відень, Мюнхен, Братислава, Белград – неможливо уявити без славного Дунаю – артерії, яка з’єднує наші країни і міста.

«З’єднують їх і спільні цінності – справедливості, закону, гідності і демократії. Та мета, заради якої українці високою ціною вибороли свій європейський вибір. – За нього віддали свої життя наші найкращі патріоти! Тому ми не повинні зупинятися на шляху, який обрали. А повинні будувати успішну і сильну українську державу. Бо Україна – це Європа! А Київ – європейська столиця! З Днем Європи вас! Слава Україні!», – сказав Віталій Кличко.

У церемонії відкриття Дня Європи також взяли участь Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні, Голова Дунайської Комісії, Посли 20 країн Європейського Союзу і держав Дунайської комісії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи заявив сьогодні, що Україна обов’язково буде в Європейському Союзі.

«Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в Європейському Союзі», – написав у своєму Twitter Володимир Зеленський.