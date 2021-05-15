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    Білорусь вводить плату за перетин кордону в області, що межує з Україною

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    Платниками збору визнаються водії транспортних засобів максимальною масою до 5 тонн&nbsp; - Білорусь вводить плату за перетин кордону в області, що межує з Україною
    Платниками збору визнаються водії транспортних засобів максимальною масою до 5 тонн 
    Фото: gpk.gov.by

    Новація з'явилася для «боротьби з коронавірусною інфекцією»

    Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Білорусі при виїзді з країни, спрямований на «боротьбу з коронавірусною інфекцією», з 1 червня введуть в Гомельській і Гродненській областях. Така інформація розміщена на сайті Держприкордонкомітету Білорусі.

    На півдні Гомельської області проходить державний кордон з Україною, на сході – з Російською Федерацією. Це територія на північному заході Білорусі, що межує з Литвою і Польщею.

    Відповідне рішення закріплене законом «Про зміни Податкового кодексу».

    Із 1 січня 2021 року і до 1 січня 2023 року обласні ради депутатів у країні мають право вводити на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Білорусі у пунктах пропуску.

    Там уточнюється, що ця новація з'явилася для «боротьби з коронавірусною інфекцією».

    Платниками збору визнаються водії транспортних засобів максимальною масою до 5 тонн і з не більше ніж восьма місцями для сидіння, крім водія.

    Ставки збору встановлюються обласними радами депутатів у межах трьох базових величин (Br87 або понад 30 доларів) за перетин кордону одним транспортним засобом незалежно від кількості пасажирів в цьому транспортному засобі. За відсутності рішення обласної ради депутатів, що встановлює ставку збору, вона вважається рівною нулю.

    Раніше «Главком» писав, що про свою готовність відвідати Білорусь для участі у «Словʼянському базарі» повідомила популярна українська співачка Тіна Кароль. В ефірі білоруського телебачення тренерка шоу «Голос країни» та телеведуча популярного проєкту «Танці з зірками» підтвердила такий намір попри те, що фестиваль бойкотує ряд артистів.

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    Теги: Білорусь телебачення Голос країни фестиваль кордон співачка Андрій Єрмак
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