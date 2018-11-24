На кордоні Мексики і США оголосили «гуманітарну кризу» через мігрантів



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Влада Тіхуани не хоче витрачати кошти міста на утримання мігрантів

У прикордонному місті Тіхуані просять по допомогу ООН

Влада мексиканського прикордонного міста Тіхуана у п'ятницю, 23 листопада, оголосила стан «гуманітарної кризи» через мігрантів, що прибувають з Центральної Америки в надії потрапити до США. Мер Хуан Мануель Гастелум закликав Організацію Об'єднаних Націй (ООН) надати допомогу, оскільки кількість біженців у місті досягла майже п'яти тисяч.

Гастелум заявив, що федеральний уряд Мексики мало допоміг, а він не збирається витрачати міські кошти на вирішення ситуації з мігрантами.

«У нас немає достатньо необхідної інфраструктури для того, щоб опікуватися цими людьми», - заявив він в ефірі однієї з місцевих радіостанцій, повідомляє агентство AP.

За словами мера, мексиканський уряд пообіцяв відправити 20 тонн різних вантажів до Тіхуани. Але переважну більшість становитимуть матеріали для зміцнення кордону і лише п'ять тонн - речі для допомоги мігрантам. Зараз більшість прибулих перебувають у тимчасовому притулку на стадіоні. Вони отримують допомогу від церков та громадян.

Мігрантів, які прямують з Центральної Америки до США, здебільшого добре приймали у містах, через які вони проходили. Але в них караван мігрантів зупинявся не більше, ніж на дві ночі. Час перебування мігрантів у Тіхуані - невідомий, вони хочуть подати заяви на отримання притулку в США, однак можуть минути місяці, перш ніж вони отримають можливість поспілкуватися з представниками відповідного відомства США. Очікується, що найближчим часом кількість мігрантів у місті зросте до 10 тисяч.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до обох партій в Конгресі з вимогою підтримати виділення багатомільярдних асигнувань для побудови прикордонної стіни.

Джерело: Deutsche Welle