Трамп вимагає від Конгресу грошей на стіну з Мексикою
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Останнім часом Трамп посилив риторику про безпеку кордонів США
У той час, як караван мігрантів доходить до американського кордону, президент США Дональд Трамп звернувся до обох партій в Конгресі з вимогою підтримати виділення багатомільярдних асигнувань для побудови прикордонної стіни.
Про це він написав у п'ятницю в Twitter.
«Республіканці й демократи повинні об'єднатися, нарешті, по великому пакету документів щодо охорони кордону, який включатиме фінансування для стіни. Після 40 років розмов нарешті настав час для дій. Владнайте з кордоном раз і назавжди, негайно!» - наголосив глава Білого дому.
Трамп, який є прибічником більш жорсткої політики відносно мігрантів, неодноразово виступав із заявами щодо побудови нової стіни на кордоні з Мексикою. Це було ще його передвиборчим гаслом. Однак ініціатива Трампа, яка вимагає багатомільярдних вкладень, досі залишається нереалізованою.
Водночас, впродовж минулого місяця, коли до США вирушили багатотисячні колони мігрантів з країн Центральної Америки (що співпало з періодом проміжних виборів до Конгресу) президент Трамп посилив риторику про безпеку кордонів США.