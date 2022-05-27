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  4. На кордоні з Грузією вишикувалися кілометрові черги з російських фур: відео
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    У світі

    На кордоні з Грузією вишикувалися кілометрові черги з російських фур: відео

    Черга з російських фур - На кордоні з Грузією вишикувалися кілометрові черги з російських фур: відео
    Черга з російських фур
    фото: newkaliningrad

    «Відсіюють» водіїв за номерами авто, а за об'їзд заторів можна отримати штраф

    Російські фури місяцями стоять в заторах на російсько-грузинському кордоні. З того часу, як Євросоюз закрив для них в'їзд, фури з Білорусі та РФ можуть їздити тільки через Туреччину та Грузію, пишуть російські ЗМІ.

    У чергах стоять тисячі машин, а далекобійники говорять про дискримінацію: росіяни, вірмени та білоруси – стоять у багатокілометрових чергах. Українські, турецькі та місцеві (грузинські) фури при цьому проїжджають без проблем.

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    Допис, поширений Вмести сила (@_kz_dalnoboi)

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    Допис, поширений Вмести сила (@_kz_dalnoboi)

    «Відсіюють» водіїв за номерами авто, а за об'їзд заторів можна отримати штраф.

    Водії російських фур скаржаться, що за 4 доби за кордон не виїхало жодної їхньої фури. У фурах псується товар: тухне риба, гниють овочі. Поліція відповідає, що «у росіян не мають виникати такі питання, адже вони (водії фур) і так усе знають».

    Далекобійники сподіваються, що це питання вийде на широкий загал, хоча й сумніваються, що це допоможе.

    Тим часом інші російські далекобійники почали бити на сполох. Волгоградські перевізники заявляють про різке скорочення кількості перевезень, зникнення міжнародного трафіку, незадовільні умови роботи на внутрішньому ринку, а також відсутність деталей та програмного забезпечення для вантажівок.

    Теги: росія окупанти війна Грузія Україна поліція кордон окупація #stoprussia
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    На кордоні з Грузією вишикувалися кілометрові черги з російських фур: відео