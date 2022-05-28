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    Економіка та фінанси

    Росія тепер використовує їжу як зброю – нардеп

    Росія не гребує жодними засобами для шантажу, використовуючи блокаду українських портів і можливу смерть десятків мільйонів людей від голоду без українського зерна для тиску на Україну і Захід - Росія тепер використовує їжу як зброю – нардеп
    Росія не гребує жодними засобами для шантажу, використовуючи блокаду українських портів і можливу смерть десятків мільйонів людей від голоду без українського зерна для тиску на Україну і Захід
    фото із відкритих джерел

    Москва вже відкрито шантажує блокуванням експорту українського зерна

    Країна-агресор почала використовувати продовольче питання як зброю, тиснучи на Україну та країни Заходу. Про це народний депутат, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив у інтерв’ю «Главкому».

    За словами Мережка, Росія чіпляється за «все можливе та неможливе» для шантажування світу. Зокрема, Кремль використовує й питання постачання українського зерна, оскільки голод, спричинений відсутністю вітчизняної пшениці на світовому ринку, торкнеться мільйонів чи навіть десятків мільйонів людей у бідних країнах.

    Народний депутат констатував, що ця ситуація (яка піднімається уже на рівні Організації Об’єднаних Націй – ред.), імовірно, таки вплине на геополітичні розклади навколо російсько-української війни та санкцій проти Росії.

    Нагадаємо, кілька днів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів у інтерв’ю «Голосу Америки», що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

    Пізніше впливове британське видання The Times написало, що, за її інформацією, військові кораблі Великої Британії можуть взяти участь у конвоювання українських вантажних суден від Одеси до Босфору.

    Пообіцяв сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України навіть Китай, а Хорватія запропонувала свої порти для транспортування українського зерна.

    Росія заявила, що готова розблокувати рух суден-зерновозів Чорним морем, але вимагає натомість скасування санкцій, запроваджених проти неї Заходом. Втім, США уже заявили, що жодного зняття санкцій з Росії не буде аж до завершення війни в Україні.

    Тим часом, перша партія вітчизняного зерна доїхала до Литви залізницею, там його перевантажили на судна у порту Клайпеди.

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    Теги: росія окупанти ООН війна продукти їжа Україна окупація #stoprussia
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    Росія тепер використовує їжу як зброю – нардеп