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    Росія перекинула в Україну старезні танки, – розвідка Британії

    На Запорізький напрямок окупанти пригнали старезні танки Т-62 - Росія перекинула в Україну старезні танки, – розвідка Британії
    На Запорізький напрямок окупанти пригнали старезні танки Т-62

    Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки

    Російські військові перекинули 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

    «Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії», – йдеться в повідомленні відомства.

    Зазначається, що на сході України російські загарбники намагаються оточити Сєвєродонецьк, хоча українські сили зберігають контроль над кількома захищеними секторами, і таким чином перешкоджають реалізації планам Росії щодо встановлення повного контролю над Донбасом.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Росія перекинула в Україну старезні танки, – розвідка Британії