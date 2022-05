Росія перекинула в Україну старезні танки, – розвідка Британії

Російські військові перекинули 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії», – йдеться в повідомленні відомства.

