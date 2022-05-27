Росія перекинула в Україну старезні танки, – розвідка Британії
Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки
Російські військові перекинули 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
«Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії», – йдеться в повідомленні відомства.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 27, 2022
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Зазначається, що на сході України російські загарбники намагаються оточити Сєвєродонецьк, хоча українські сили зберігають контроль над кількома захищеними секторами, і таким чином перешкоджають реалізації планам Росії щодо встановлення повного контролю над Донбасом.