«Нема товару всередині країни»: російські дальнобійники почали бити на сполох

Водіям доводиться погоджуватися на тривалі відрядження на інший кінець країни

Волгоградські перевізники заявляють про різке скорочення кількості перевезень, зникнення міжнародного трафіку, незадовільні умови роботи на внутрішньому ринку, а також відсутність деталей та програмного забезпечення для вантажівок.

Про це сайт «Волгоград.Онлайн».

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Скоротились і заробітки: за рейс із Санкт-Петербурга до південної частини Росії раніше платили 100 тисяч рублів, а зараз – лише 50 тисяч рублів (30 і 16 тис. грн відповідно).

Через вихід низки компаній та скорочення товарообігу, водіям доводиться погоджуватися на тривалі відрядження на інший кінець країни.

«Возити нічого! Нема стільки товару всередині країни, як раніше! – каже Олексій Лягасов, який займається вантажоперевезеннями. – Заявок між регіонами відвезти-привезти у рази менше! Нещодавно запропонували відрядження на Далекий Схід, як я зрозумів, за товарами для великої компанії з доставки вантажів та документів. Можливо, щось із Китаю. Це довго та далеко. Дружина навіть обурювалася. Але я погодився зрештою, поїздка вже днями. При цьому я думаю, що якщо логістичні ланцюжки не відновляться і не переорієнтуються на інші ринки, наприклад, азіатські або російські компанії не почнуть виробляти продукцію та перевозити її, то все буде дуже серйозно. До осені ринок може посипатись. Хоча він уже сиплеться, просто не всі це готові визнати».

Через відсутність та дороговизну деталей, далекобійники не можуть поремонтувати фури й виїжджають на рейси з поломками в надії, що «пронесе». Також є проблема з оновленням програмного забезпечення фур іноземного виробництва.

«Одночасно запровадили заборону на оновлення та обслуговування програмного забезпечення на німецьких MAN, шведських Scania та інших, – розповів президент Національної асоціації вантажного автомобільного транспорту «Грузавтотранс» Володимир Матягін. – Деталі зараз теж дістати непросто. Шляхи доставки опрацьовуються через Туреччину, але «плече» подовжується. Через це все дуже дорожчає та впливає на безпеку. Якщо машина не відремонтована, але треба їхати, то перевізнику просто нікуди подітися. Всюди зобов’язання перед лізинговими компаніями та банками, сім’єю. Гроші потрібні, і не виключено, що водії виходитимуть у рейси із незначними поломками. Як кажуть, поки що колеса крутяться – водій заробляє».

На вітчизняного виробника фур КАМАЗ далекобійники особливо не розраховують, адже більшість комплектуючих були західного виробництва, яке сьогодні росіянам недоступне.

«Щодо російських машин, наприклад, КАМАЗів, у нас спільне виробництво з компанією «Мерседес». І в останніх моделях Євро-3, Євро-4, Євро-5 вся нутрянка від «Мерседеса». Там вітчизняне – по суті лише лейбл «КАМАЗ», рама та ще незначні «прибамбаси». Решта – «Мерседес», – сказав Матягін.

Аби вижити приватні перевізники ставлять свої фури на стоянки і йдуть працювати у крупні фірми. У свою чергу транспортні компанії, що займаються вантажоперевезеннями, почали виставляти вантажівки на продаж.

«Наразі через брак роботи дуже серйозне лізингове навантаження. І машин, які ще не в лізингу, вони зараз намагаються швидше позбутися, щоб хоч якось закрити фінансові прогалини. Але це не вирішить проблем. Ціна на автомобілі дуже висока, а особливого попиту немає. І навіть якщо хтось знайде вільні гроші та бажання купити собі фуру – куди він піде? На цей же ринок, що загинається?», – констатував президент транспортної асоціації.

Тим часом найбільша в Росії судноплавна компанія «Совкомфлот» продала щонайменше 20 суден, аби розплатитися з кредиторами та уникнути дефолту.