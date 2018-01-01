На майбутнє ЄС з оптимізмом дивляться 57% громадян країн-членів, - опитування
- Сьогодні, 14:13
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Стала тенденція до зростання оптимізму спостерігається в Євросоюзі після спаду у 2016 році
Найбільше оптимістичними щодо Євросоюзу є громадяни Ірландії
Більшість громадян країн Євросоюзу є оптимістами щодо його майбутнього.
Про це свідчать результати останнього опитування «Євробарометра» - соціологічної служби Європейської комісії.
Оптимістично дивляться на майбутнє ЄС 57% громадян країн-членів. Стала тенденція до зростання оптимізму спостерігається в Євросоюзі після спаду у 2016 році. Песимістів у ЄС в цілому нині 37%.
Найбільше оптимістичними щодо Євросоюзу є громадяни Ірландії (80%), Люксембургу (72%) та Мальти ( 70%), а найпесимістичніші настрої в Греції ( 37%), Британії (44%) та Франції (49%). В Італії, де цього року пройдуть важливі для майбутнього ЄС парламентські вибори, 50% громадян є оптимістами, тоді як 40% - песимістами.
Згідно з опитуванням, найбільше громадян країн ЄС турбують нині проблеми міграції та тероризму, і дуже мало - питання інфляції та розміру пенсій.