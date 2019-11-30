В Одесі поїзд на смерть збив велосипедиста



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Чоловік був у навушниках та не чув сигналу потягу

В Одесі потяг насмерть збив 48-річного чоловіка, який їхав на велосипеді у навушниках та не чув сигналу потягу.

Про це повідомили в Нацполіції Одеській області.

«Попередньо встановлено, що 48-річний одесит на велосипеді перетинав залізничні колії та не помітив пасажирського потягу, що наближався. Машиніст подавав попереджувальні сигнали, проте велосипедист був у навушниках і не почув їх. Коли він майже переїхав залізницю, потяг зачепив колесо велосипеда, чоловік упав та отримав травми, від яких помер», – сказано у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, на Одещині поліцейський на смерть збив чоловіка.

Нагадаємо, на Київщині жінка кинулася під потяг.