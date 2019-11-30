Понад 2700 українців цього року загинули в ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Починаючи з січня, травми у ДТП отримали 26,7 тис. українців

В Україні з початку року, протягом січня - жовтня, сталося близько 130 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції, передає «Укрінформ».

За словами першого заступника начальника Департаменту Олексія Білошицького, у цих автопригодах загинули понад 2700 людей.

«Майже 130 тисяч ДТП за 10 місяців цього року, це понад 26 тисяч 700 травмованих людей… Дві тисячі 716 людей загинули на наших дорогах цього року», - сказав Білошицький.

Він додав, що минулого року поліція зареєструвала 63 тисячі водіїв, які кермували без посвідчення водія.

Нагадаємо, 24 листопада дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у ДТП у селищі Чабани під Києвом. За даними поліції, внаслідок інциденту постраждав Кулеба, два його сини та водій іншої машини. 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

Постраждалий у ДТП з Кулебою заявив, що «не тримає зла» на омбудсмена.