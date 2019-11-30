В Афганістані стався вибух: загинув командувач військ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генерал Захіргул Мукбіл загинув внаслідок вибуху бомби

Від вибуху також постраждали троє співробітників сил безпеки країни

В результаті вибуху в афганістанській провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл.

Про це повідомляє телеканал TOLOnews в Twitter.

За даними представника губернатора провінції, генерал Мукбіл загинув в результаті вибуху придорожньої бомби.

Від вибуху також постраждали троє співробітників сил безпеки Афганістана.

Нагадаємо, 28 листопада президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»

Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.

До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.