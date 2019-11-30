В Афганістані стався вибух: загинув командувач військ
Від вибуху також постраждали троє співробітників сил безпеки країни
В результаті вибуху в афганістанській провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл.
Про це повідомляє телеканал TOLOnews в Twitter.
За даними представника губернатора провінції, генерал Мукбіл загинув в результаті вибуху придорожньої бомби.
Від вибуху також постраждали троє співробітників сил безпеки Афганістана.
Нагадаємо, 28 листопада президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.
Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»
Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.
До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.