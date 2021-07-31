На Олімпіаді в Токіо виявили вже 246 випадків коронавірусу

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в Токіо до 31 серпня було продовжено дію режиму надзвичайної ситуації (НС) через коронавірус.

Число виявлених випадків Covid-19 серед учасників Олімпіади в Токіо і персоналу досягло 246. За минулу добу зафіксовано 21 новий випадок зараження. Про це повідомляє оргкомітет «Токіо-2020».

Серед заражених немає спортсменів.

Раніше стало відомо, що уряд Японії до 31 серпня продовжив дію режиму надзвичайного стану в Токіо через ситуацію з поширенням Covid-19. Крім того, режим НС вводять ще в чотирьох префектурах: в Осаці і трьох сусідніх з Токіо префектурах Канагава, Сайтама і Тібі. На Хоккайдо, в Ісікаві, Хего, Кіото, Фукуоці також до 31 серпня буде введений режим посилених заходів у боротьбі з коронавірусом, що передбачає більш м'які обмеження, ніж при НС.

Нагадаємо, в Токіо стартували ХХХІІ Олімпійські ігри. Вони триватимуть до 8 серпня.

Аналітик Євгеній Істребін на сторінці в Facebook розповів, як Японія, яка зараз приймає Олімпійські ігри, веде боротьбу з коронавірусом.

Додамо, що Євгеній Істребін на сторінці в Facebook проаналізував свіжі дані лабораторних досліджень щодо коронавірусу в Україні.