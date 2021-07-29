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    Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу

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    В Японії вікова картина госпіталізацій помолодшала - Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу
    В Японії вікова картина госпіталізацій помолодшала
    Фото з відкритих джерел

    В Токіо, де населення 13,9 млн осіб, проводять в день всього 12-13 тисяч ПЛР-тестів

    Аналітик Євгеній Істребін на сторінці в Facebook розповів, як Японія, яка зараз приймає Олімпійські ігри, веде боротьбу з коронавірусом.

    «Сьогодні в Японії 9 577 нових випадків. Рекорд. Причому ці чемпіони на всю країну з населенням понад 120 млн людей роблять всього 50-60 тис тестів», – написав Істребін.

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    Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу
    Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу
    Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу
    Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу
    Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу

    Істребін додав, що в Токіо, де населення 13,9 млн осіб, проводять в день дванадцять-тринадцять тисяч тестів ПЛР. «Вчора в Токіо було 3177 нових випадків. Але їм в голову не прийшло нарощувати тестування», – підкреслив аналітик.

    «Позитивність тестів в Токіо (ПЛР + антиген) – 16,9%. І найгірші новини, вікова картина госпіталізацій помолодшала. 78% зайнятих ліжок – пацієнти до 60 років», – резюмував він.

    Нагадаємо, в Токіо стартували ХХХІІ Олімпійські ігри. Вони триватимуть до 8 серпня.

    Додамо, що Євгеній Істребін на сторінці в Facebook проаналізував свіжі дані лабораторних досліджень щодо коронавірусу в Україні.

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    Теги: Японія вакцинація коронавірус
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    Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу