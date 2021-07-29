Японія, яка приймає Олімпійські ігри, переживає черговий спалах коронавірусу

В Токіо, де населення 13,9 млн осіб, проводять в день всього 12-13 тисяч ПЛР-тестів

Аналітик Євгеній Істребін на сторінці в Facebook розповів, як Японія, яка зараз приймає Олімпійські ігри, веде боротьбу з коронавірусом.

«Сьогодні в Японії 9 577 нових випадків. Рекорд. Причому ці чемпіони на всю країну з населенням понад 120 млн людей роблять всього 50-60 тис тестів», – написав Істребін.

Істребін додав, що в Токіо, де населення 13,9 млн осіб, проводять в день дванадцять-тринадцять тисяч тестів ПЛР. «Вчора в Токіо було 3177 нових випадків. Але їм в голову не прийшло нарощувати тестування», – підкреслив аналітик.

«Позитивність тестів в Токіо (ПЛР + антиген) – 16,9%. І найгірші новини, вікова картина госпіталізацій помолодшала. 78% зайнятих ліжок – пацієнти до 60 років», – резюмував він.

Нагадаємо, в Токіо стартували ХХХІІ Олімпійські ігри. Вони триватимуть до 8 серпня.

Додамо, що Євгеній Істребін на сторінці в Facebook проаналізував свіжі дані лабораторних досліджень щодо коронавірусу в Україні.

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