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    В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+

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    Аналітик зазначив, що всі розвинені країни найперше вакцинують людей поважного віку - В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+
    Аналітик зазначив, що всі розвинені країни найперше вакцинують людей поважного віку
    Фото з відкритих джерел

    Аналітик Євгеній Істребін вважає, що уряд провалив інформаційну кампанію за вакцинацію

    Лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%. Такі дані оприлюднив аналітик Євгеній Істребін.

    «Усі розвинені країни найперше вакцинують людей поважного віку. І не розповідайте, що хтось там не хоче вакцинуватися. За боротьбу із загрозою насамперед відповідає держава», – вважає аналітик.

    Істребін оприлюднив статистику, як вакцинують в Україні, Франції, Австрії, Бельгії, Чехії та Польщі.

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    В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+
    В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+
    В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+
    В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+
    В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+

    За словами аналітика, не треба відповідальність перекладати на сімейних лікарів, вони фізично не можуть із кожним проводити агітаційно-роз’яснювальну роботу. У більшості з людей цього віку навіть телефони без інтернету. «Зупиніться вже з тими «фейсбуками», «діями», «форумами» та прямими ефірами. Комунікація з людьми старшими за 60 років тут не працює. Потрібно їм доносити інформацію через телевізор і решту доступніших каналів», – прокоментував Істребін.

    За його словами, низький рівень вакцинації людей поважного віку призведе до того, що під час нової хвилі коронавірусу лікарні знову будуть переповнені, введуть обмеження й постраждають усі – і молодь, і старша вікова категорія. «Зате на святкування Дня незалежності витратимо 5,3 млрд. грн. Із них на пропори – 170 млн», — зауважив аналітик.

    Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 2059728 українців, з них отримали 1 дозу – 2059726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2901017 щеплень.

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    Теги: діти держава населення коронавірус
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    В Україні від Covid-19 вакциновані лише 4% людей віком 80+