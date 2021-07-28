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    Аналітик розповів, у яких областях найгірша ситуація із коронавірусом

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    Аналітик застеріг, що може різко початися &laquo;коронавірусний зліт&raquo; по всій країні - Аналітик розповів, у яких областях найгірша ситуація із коронавірусом
    Аналітик застеріг, що може різко початися «коронавірусний зліт» по всій країні
    Фото з відкритих джерел

    Найгірша ситуація спостерігається в Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях

    Євгеній Істребін на сторінці в Facebook проаналізував свіжі дані лабораторних досліджень щодо коронавірусу в Україні.

    «Провели 20673 ПЛР-тести, виявлено 748 позитивних результатів. Добова позитивність становить 3,6% (максимум за 32 дні). Тижнева позитивність 2,8% (максимум за 35 днів)», написав він.

    Істребін акцентував увагу, що за результатами ПЛР-досліджень, найгірша ситуація спостерігається в Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.

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    Аналітик розповів, у яких областях найгірша ситуація із коронавірусом
    Аналітик розповів, у яких областях найгірша ситуація із коронавірусом
    Аналітик розповів, у яких областях найгірша ситуація із коронавірусом
    Аналітик розповів, у яких областях найгірша ситуація із коронавірусом

    «Найгірше в Херсонській області. Цифри поки маленькі, але це не повинно вводити в оману. Якщо два тижні тому показник був на рівні 3%, то зараз злетів до 7%», – наголосив Істребін.

    Аналітик застеріг, що може різко початися зліт по всій країні. «Найгірше, що немає одного лідера. По черзі стріляють різні області», – резюмував він.

    Додамо, що раніше аналітик повідомляв, що в Європі було встановлено черговий приріст нових випадків за тиждень + 43%.

    Нагадаємо, що Істребін повідомляв, що чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

    Раніше повідомлялося про те, від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 2059728 українців, з них отримали 1 дозу – 2059726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2901017 щеплень.

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    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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    Аналітик розповів, у яких областях найгірша ситуація із коронавірусом