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    Чотири літаки екстрено приземлилися в Південній Америці

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    Чотири літаки екстрено приземлилися в Південній Америці

    Поліція і служба безпеки аеропортів перевірили пасажирів, багаж і салони трьох літаків

    У Південній Америці у четвер, 16 серпня, чотири пасажирські літаки зробили екстрену посадку у зв'язку з анонімними повідомленнями про нібито закладені на борту вибухові пристрої.

    Літаки приземлилися в Чилі і Перу після анонімних повідомлень про можливі вибухи, повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на Чилійське управління цивільної авіації.

    Два літаки експлуатуються авіакомпанією LATAM і два Sky, повідомили в управлінні.

    За його інформацією, поліція і служба безпеки аеропортів перевірили пасажирів, багаж і салони трьох літаків.

    Вибухові пристрої виявлені не були. Перевірка четвертого літака поки не завершена.

    поліція
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