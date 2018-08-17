Чотири літаки екстрено приземлилися в Південній Америці
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Поліція і служба безпеки аеропортів перевірили пасажирів, багаж і салони трьох літаків
У Південній Америці у четвер, 16 серпня, чотири пасажирські літаки зробили екстрену посадку у зв'язку з анонімними повідомленнями про нібито закладені на борту вибухові пристрої.
Літаки приземлилися в Чилі і Перу після анонімних повідомлень про можливі вибухи, повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на Чилійське управління цивільної авіації.
Два літаки експлуатуються авіакомпанією LATAM і два Sky, повідомили в управлінні.
За його інформацією, поліція і служба безпеки аеропортів перевірили пасажирів, багаж і салони трьох літаків.
Вибухові пристрої виявлені не були. Перевірка четвертого літака поки не завершена.