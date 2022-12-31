На півночі Боснії розбився спортивний літак, є загиблі (фото)

Загиблими є багаторічний льотний інструктор та його дочка

Літак впав під час підльоту до місцевого аеропорту

У районі міста Прієдор (Республіка Сербська), що на півночі Боснії і Герцеговини, розбився спортивний літак, у результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє телеканал РТРС.

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Згідно з офіційною інформацією поліції Прієдора, літак впав під час підльоту до місцевого аеропорту. На його борту були двоє людей.

На місці працюють поліцейські, пожежники і бригади швидкої допомоги. Про інцидент проінформоване Управління цивільної авіації Боснії і Герцеговини та прокуроратура Прієдора й Боснії і Герцеговини.

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Остаточні висновки про причину аварії буде зроблено після збору всіх даних і документації про рейс, повітряне судно, місце зльоту, передбачуваний рух, людей, які перебували на борту, а також усіх інших обставин аварії.

З неофіційних джерел РТРС дізналось, що загиблими є багаторічний льотний інструктор Любиша Араманда і його дочка Андрея. Араманда був інструктором з планеризму і пілотом, альпіністом, членом товариства скелелазів «Клековача» й президентом Асоціації альпінізму Республіки Сербської.

Цю ж інформацію пізніше підтвердили і в Асоціації альпінізму РС.

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