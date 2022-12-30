З'явилися супутникові знімки російської авіабази у Енгельсі (фото)

Супутникові знімки свідчать про значне зниження активності російської авіації дальнього радіусу дії в Енгельсі

На російській авіабазі «Енгельс» явних пошкоджень після атак безпілотниками 26 і 29 грудня не спостерігається, але Росія знизила там присутність і активність військових літаків. Про це пише видання The Drive із посиланням на супутникові знімки.

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Зазначається, що супутники не зафіксували видимих пошкоджень на російському летовищі.

Росія 29 грудня заявила, що місто, в якому розташована її авіабаза «Енгельс» (у глибині Росії приблизно за 300 миль від українського кордону), було атаковане безпілотником втретє за цей місяць і вдруге за цей тиждень. Над аеродромом учора працювала ППО. За три дні до того (26 грудня), на базі внаслідок атаки загинули троє військовослужбовців технічного персоналу, які обслуговували бомбардувальник-ракетоносець Ту-160.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджували, що тоді, окрім загибелі персоналу, були пошкоджені літаки та інша техніка, однак на знімку цього не видно.

Незалежні дослідники зауважують, що після 26 грудня небо над Енгельсом було хмарним, і на супутникових знімках нічого не було видно. Тому росіяни за три дні могли встигнути прибрати всі наслідки вибуху на аеродромі.

The War Zone, однак, звертає увагу на значні зміни на базі. Наприкінці листопада, до атак, на базі перебував 31 стратегічний бомбардувальник. На знімку від 29 грудня видно лише 11 бомбардувальників. Шість із них – чотири Ту-95 та два Ту-160 – повністю вкриті снігом. П’ять Ту-95 очищені від снігу, а навколо одного Ту-160 частково розчищено майданчик. На фото також помітні нові захисні бар’єри, які почали зводити між літаками.

Нагадаємо, учора в Росії знову було неспокійно, адже над Енгельсом працювала ППО.

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До того ж, у ніч на 26 грудня пролунали вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Відомо, що на «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники.

Зауважимо, удари по військових аеродромах РФ змусили росіян перемістити літаки далі на схід та можуть стати причиною знищення крилатих ракет – The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі.