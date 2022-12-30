Головна Світ Соціум
search button user button menu button

З'явилися супутникові знімки російської авіабази у Енгельсі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
З'явилися супутникові знімки російської авіабази у Енгельсі (фото)
Супутникові знімки не показують явних пошкоджень бази
фото з відкритих джерел

Супутникові знімки свідчать про значне зниження активності російської авіації дальнього радіусу дії в Енгельсі

На російській авіабазі «Енгельс» явних пошкоджень після атак безпілотниками 26 і 29 грудня не спостерігається, але Росія знизила там присутність і активність військових літаків. Про це пише видання The Drive із посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що супутники не зафіксували видимих пошкоджень на російському летовищі.

Росія 29 грудня заявила, що місто, в якому розташована її авіабаза «Енгельс» (у глибині Росії приблизно за 300 миль від українського кордону), було атаковане безпілотником втретє за цей місяць і вдруге за цей тиждень. Над аеродромом учора працювала ППО. За три дні до того (26 грудня), на базі внаслідок атаки загинули троє військовослужбовців технічного персоналу, які обслуговували бомбардувальник-ракетоносець Ту-160.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджували, що тоді, окрім загибелі персоналу, були пошкоджені літаки та інша техніка, однак на знімку цього не видно.

Незалежні дослідники зауважують, що після 26 грудня небо над Енгельсом було хмарним, і на супутникових знімках нічого не було видно. Тому росіяни за три дні могли встигнути прибрати всі наслідки вибуху на аеродромі.

знім.jpg (79 KB)

The War Zone, однак, звертає увагу на значні зміни на базі. Наприкінці листопада, до атак, на базі перебував 31 стратегічний бомбардувальник. На знімку від 29 грудня видно лише 11 бомбардувальників. Шість із них – чотири Ту-95 та два Ту-160 – повністю вкриті снігом. П’ять Ту-95 очищені від снігу, а навколо одного Ту-160 частково розчищено майданчик. На фото також помітні нові захисні бар’єри, які почали зводити між літаками.

Нагадаємо, учора в Росії знову було неспокійно, адже над Енгельсом працювала ППО.

До того ж, у ніч на 26 грудня пролунали вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Відомо, що на «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники.

Зауважимо, удари по військових аеродромах РФ змусили росіян перемістити літаки далі на схід та можуть стати причиною знищення крилатих ракет – The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі.

Читайте також: Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

З'явилися супутникові знімки російської авіабази у Енгельсі (фото)
З'явилися супутникові знімки російської авіабази у Енгельсі (фото)
В Узбекистані 18 дітей померли через ліки від кашлю
В Узбекистані 18 дітей померли через ліки від кашлю
Загадкові смерті топ-менеджерів РФ: список за 2022 рік
Загадкові смерті топ-менеджерів РФ: список за 2022 рік
«Кухар Путіна» отримав титул від центру дослідження організованої злочинності
«Кухар Путіна» отримав титул від центру дослідження організованої злочинності
У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)
У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)
Масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото)
Масштабна пожежа спалахнула біля вокзалу в Ростові (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
71K
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
31K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
24K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
17K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
16K
Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня

Новини

Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Вчора, 06:57

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту