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Росія продовжила «законне користування» вкраденими іноземними літаками

glavcom.ua
Росія продовжила «законне користування» вкраденими іноземними літаками
До початку війни в Україні у лізингу в Росії перебували майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних
Фото з відкритих джерел

Йдеться про судна, які до початку війни в Україні перебували в лізингу російських компаній

Російський уряд подовжив на два роки дію «порядку експлуатації російськими компаніями іноземних літаків», які фактично були вкрадені Росією в іноземних держав у березні 2022 року, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Як відомо, у березні відповідно до санкцій, запроваджених у відповідь на російське вторгнення в Україну, західні лізингові компанії повинні були розірвати контракти з російськими авіалініями не пізніше 28 березня і забрати у РФ свої літаки. Проте президент РФ Путін підписав закон, який дозволив не повертати судна їх законним власникам. Таким чином, сума крадіжки перевищує $20 млрд.

«Російські авіаперевізники зможуть продовжити експлуатувати літаки, взяті в лізинг чи оренду в іноземних компаній. Особливості використання таких бортів <...> продовжено ще на два роки», — йдеться у повідомленні.

Уряд країни-терористки виправдав своє рішення необхідністю «зберегти російським авіакомпаніям повітряних суден для підтримки достатнього обсягу пасажирських перевезень», адже існувати без вкрадених іноземних літаків російська цивільна авіація не здатна.

Таким чином, як це вже було у березні, російські компанії упродовж 5 днів зможуть «зареєструвати права власності» на вкрадені іноземні літаки, якими вони досі користуються. При цьому застрахувати, перестрахувати і провести технічне обслуговування привласненого майна можна буде тільки на території Росії.

До слова, за даними ЗМІ, до початку війни в Україні у лізингу в Росії перебувало майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. За інформацією міністра транспорту РФ Віталія Савельєва, після запровадження санкцій Росія залишила в себе весь авіапарк, тоді як в країні зареєстровано та мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній.

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Теги: росія авіація санкції війна злочин

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