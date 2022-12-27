У Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак

Повідомляється, що літак злетів о 14:07 з аеропорту Мачулищі

У Білорусі окупанти підняли в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ. Про це пише «Беларускі Гаюн».

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Повідомляється, що літак злетів о 14:07 з аеропорту Мачулищі.

«Зліт ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц»із реєстр. номером RF-93966», - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що станція радіолокації літака може виявляти повітряні цілі на дальності:

бомбардувальники: до 650 км

винищувачі: 300 км

крилаті ракети: 215 км

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.