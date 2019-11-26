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    У світі

    На півночі Сирії вибухнув замінований автомобіль: 17 людей загинули

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    <p>В результаті вибуху загинули 17 осіб і понад 20 отримали поранення</p> - На півночі Сирії вибухнув замінований автомобіль: 17 людей загинули

    В результаті вибуху загинули 17 осіб і понад 20 отримали поранення

    Фото: міноборони Туреччини

    Анкара поклала відповідальність за вибух на курдські Загони народної самооборони

    У вівторок, 26 листопада, на півночі Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 17 осіб.

    Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини.

    За даними турецького військового відомства, замінований автомобіль був підірваний в населеному пункті Телль-Халеф на захід від Рас-ель-Айна, який контролюється протурецькими силами.

    Анкара поклала відповідальність за вибух на курдські Загони народної самооборони.

    «В результаті загинули 17 осіб і понад 20 отримали поранення», - заявили в Міноборони Туреччини.

    Нагадаємо, нещодавно російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії.

    До слова, американські військові поновили контртерористичну місію проти «Ісламської держави» на півночі Сирії.

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