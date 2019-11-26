На півночі Сирії вибухнув замінований автомобіль: 17 людей загинули
В результаті вибуху загинули 17 осіб і понад 20 отримали поранення
Анкара поклала відповідальність за вибух на курдські Загони народної самооборони
У вівторок, 26 листопада, на півночі Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 17 осіб.
Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини.
За даними турецького військового відомства, замінований автомобіль був підірваний в населеному пункті Телль-Халеф на захід від Рас-ель-Айна, який контролюється протурецькими силами.
Анкара поклала відповідальність за вибух на курдські Загони народної самооборони.
«В результаті загинули 17 осіб і понад 20 отримали поранення», - заявили в Міноборони Туреччини.
Нагадаємо, нещодавно російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії.
До слова, американські військові поновили контртерористичну місію проти «Ісламської держави» на півночі Сирії.