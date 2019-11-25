Підрив автомобіля у Харкові: злочинці втекли і спалили свою машину
Автомобіль майже повністю знищений вогнем
Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події
У Харкові правоохоронці знайшли спаленим автомобіль Opel Vectra з іноземною реєстрацією, який ймовірно належав підозрюваним у підриві автомобіля з адвокатом Андрієм Гагуном.
Про це 25 листопада повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
«Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події. Автомобіль майже повністю знищений вогнем», - заявили у пресслужбі.
Розшук осіб, причетних до кримінального правопорушення, триває. Встановлюються всі обставини події.
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 25 листопада, в Харкові у дворі на вул. Чайковського, 6, близько 10:15 підірвали машину Toyota Camry адвоката Андрія Гагуна, коли той сів за кермо.
Вибух пошкодив п’ять машин, люди не постраждали.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.