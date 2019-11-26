ОБСЄ: протягом вихідних на Донбасі зафіксовано 130 вибухів
На Донеччині за два дні зафіксовано 125 вибухів, на Луганщині - п’ять
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з вечора п'ятниці по вечір неділі зафіксувала на Донбасі 130 вибухів.
Про це повідомляється у звіті ОБСЄ, опублікованому 25 листопада.
Загалом спострерігачі нарахували 125 вибухів у Донецькій області.
«Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на Широкиного, Світлоградська, Гнутового й Донецької фільтрувальної станції», - йдеться в повідомленні.
У Луганській області організація помітила п’ять вибухів.
«Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південно-південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)», - повідомили в ОБСЄ.
До слова, українські військові поінформували місію ОБЄ про виконання робіт з демонтажу позиції у Золотому.