ОБСЄ: протягом вихідних на Донбасі зафіксовано 130 вибухів



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Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

На Донеччині за два дні зафіксовано 125 вибухів, на Луганщині - п’ять

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з вечора п'ятниці по вечір неділі зафіксувала на Донбасі 130 вибухів.

Про це повідомляється у звіті ОБСЄ, опублікованому 25 листопада.

Загалом спострерігачі нарахували 125 вибухів у Донецькій області.

«Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на Широкиного, Світлоградська, Гнутового й Донецької фільтрувальної станції», - йдеться в повідомленні.

У Луганській області організація помітила п’ять вибухів.

«Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південно-південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)», - повідомили в ОБСЄ.

До слова, українські військові поінформували місію ОБЄ про виконання робіт з демонтажу позиції у Золотому.