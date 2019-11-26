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    Події в Україні

    ОБСЄ: протягом вихідних на Донбасі зафіксовано 130 вибухів

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    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі - ОБСЄ: протягом вихідних на Донбасі зафіксовано 130 вибухів
    Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі

    На Донеччині за два дні зафіксовано 125 вибухів, на Луганщині - п’ять

    Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з вечора п'ятниці по вечір неділі зафіксувала на Донбасі 130 вибухів.

    Про це повідомляється у звіті ОБСЄ, опублікованому 25 листопада.

    Загалом спострерігачі нарахували 125 вибухів у Донецькій області. 

    «Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на Широкиного, Світлоградська, Гнутового й Донецької фільтрувальної станції», - йдеться в повідомленні. 

    У Луганській області організація помітила п’ять вибухів. 

    «Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південно-південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)», - повідомили в ОБСЄ. 

    До слова, українські військові поінформували місію ОБЄ про виконання робіт з демонтажу позиції у Золотому.

    вибух ОБСЄ Донбас Луганщина Донеччина військові Попасна
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