На пляжі в Батумі вибухнула морська міна (відео)
Міни у Чорному морі з'явилися через вторгнення Росії в Україну
На пляжі в грузинському місті Батумі сьогодні прогримів вибух. Про це повідомляє місцеве видання Batumelebi.
Журналісти поспілкувалися з очевидицею події, яка встигла сфотографувати невідомий предмет, перед тим як він вибухнув. За її словами, він був схожий на протикорабельну міну.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Зазначимо, що міни у Чорному морі з'явилися через те, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Раніше повідомлялося, що майже 300 тис. кв. км території України потребує розмінування через величезну кількість боєприпасів, які залишили російські окупанти.
До слова, Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну карту з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.
Коментарі — 0