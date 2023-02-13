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На пляжі в Батумі вибухнула морська міна (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На пляжі в Батумі вибухнула морська міна (відео)
Batumelebi

Міни у Чорному морі з'явилися через вторгнення Росії в Україну

На пляжі в грузинському місті Батумі сьогодні прогримів вибух. Про це повідомляє місцеве видання Batumelebi.

Журналісти поспілкувалися з очевидицею події, яка встигла сфотографувати невідомий предмет, перед тим як він вибухнув. За її словами, він був схожий на протикорабельну міну.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Зазначимо, що міни у Чорному морі з'явилися через те, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що майже 300 тис. кв. км території України потребує розмінування через величезну кількість боєприпасів, які залишили російські окупанти.

До слова, Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну карту з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Теги: війна вибух Грузія

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