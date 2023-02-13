На пляжі в Батумі вибухнула морська міна (відео)

Міни у Чорному морі з'явилися через вторгнення Росії в Україну

На пляжі в грузинському місті Батумі сьогодні прогримів вибух. Про це повідомляє місцеве видання Batumelebi.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти поспілкувалися з очевидицею події, яка встигла сфотографувати невідомий предмет, перед тим як він вибухнув. За її словами, він був схожий на протикорабельну міну.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що міни у Чорному морі з'явилися через те, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що майже 300 тис. кв. км території України потребує розмінування через величезну кількість боєприпасів, які залишили російські окупанти.

До слова, Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну карту з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.