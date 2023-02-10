У Мелітополі вибухи в районі аеродрому: ймовірно знищений об'єкт росіян

У місті були «прильоти», від яких здригалися вікна у навколишніх будівлях

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні ввечері, 10 лютого, пролунали потужні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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У місті були «прильоти», від яких здригалися вікна у навколишніх будівлях.

«Мелітополь здригається від міцних вибухів. Потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном. Що з настроєм, окупанти?», – написав Федоров.

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Приблизно за півтори години до цього в Мелітополі уже лунали вибухи. Про це також повідомляв Федоров. Він написав, що деталі з’ясовуються.

Тим часом, українські військові повідомляють, що влучання були у районі аеродрому. Як повідомив у Telegram доброволець ТРО Андрій Коваленко, на аеродромі міг бути знищений російський військовий об’єкт.

Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі.