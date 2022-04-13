Рятувальники запустили інтерактивну карту замінованих територій

На карті позначено території, де було знайдено вибухівку та дізнатись про хід розмінування

Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну карту з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок. Про це повідомляє пресслужба.

На одній з карт відтепер можна щоденно відстежувати динаміку робіт по розмінуванню. Там вказується загальна кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів. Також можна детальні ознайомитись з інформацією, що стосується конкретного регіону.

На іншій карті відображаються місця (з похибкою до 30 метрів), де знайшли вибухонебезпечні предмети. Також можна відстежувати, чи вже знешкодили вибухівку чи ще ні. На цій же карті можна повідомити про мінування або знахідку вибухівки.

Україна є однією найбільш замінованих країн світу, заявляли в ООН. За даними ДСНС, майже половина території країни потребує обстеження та гуманітарного розмінування – це приблизно 300 тисяч квадратних кілометрів.

Також рятувальники попередили про шахраїв, які «обстежують» будинки для розмінування.

Усі роботи з розмінування рятувальники виконують безкоштовно, відповідно до планів і за чергою.

Майже 300 тис. кв. км території України потребує розмінування через величезну кількість боєприпасів, які залишили російські окупанти.

Нагадаємо, у звільненій від окупантів Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків перебування у ній ворога, тож влада регіону поки не рекомендує жителям повертатися додому.

Також вибухотехніки вже знищили майже півтисячі боєприпасів у Дніпропетровській області.