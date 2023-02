В Англії вибухнула бомба часів Другої світової (відео)

У портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що лежала на узбережжі з часів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба поліції Норфолка.

Боєприпас здетонував під час підготовки до знешкодження вибухової частини. За даними правоохоронних органів, ніхто не постраждав і жодних повідомлень про поранення чи жертви не надходило.

Вибухова хвиля вибила кілька вікон в автомобілях, пошкодила частину поручнів на мосту, а також греблю протипаводкового захисту.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb