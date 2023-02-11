В Англії вибухнула бомба часів Другої світової (відео)

Вибух стався під час підготовки до знешкодження боєприпасу

Бомбу виявили лише кілька днів тому під час будівництва мосту

У портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що лежала на узбережжі з часів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба поліції Норфолка.

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Боєприпас здетонував під час підготовки до знешкодження вибухової частини. За даними правоохоронних органів, ніхто не постраждав і жодних повідомлень про поранення чи жертви не надходило.

Вибухова хвиля вибила кілька вікон в автомобілях, пошкодила частину поручнів на мосту, а також греблю протипаводкового захисту.

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The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

За словами очевидців, вибух було чутно за 24 кілометри від епіцентру події. Бомбу знайшли кілька днів тому під час будівництва мосту. Тривала підготовка до її деактивації, попередньо був збудований захисний бар'єр із піску.

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