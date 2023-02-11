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В Англії вибухнула бомба часів Другої світової (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Англії вибухнула бомба часів Другої світової (відео)
Вибух стався під час підготовки до знешкодження боєприпасу
фото: скріншот відео

Бомбу виявили лише кілька днів тому під час будівництва мосту

У портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що лежала на узбережжі з часів Другої світової війни. Про це повідомляє пресслужба поліції Норфолка.

Боєприпас здетонував під час підготовки до знешкодження вибухової частини. За даними правоохоронних органів, ніхто не постраждав і жодних повідомлень про поранення чи жертви не надходило.

Вибухова хвиля вибила кілька вікон в автомобілях, пошкодила частину поручнів на мосту, а також греблю протипаводкового захисту.

За словами очевидців, вибух було чутно за 24 кілометри від епіцентру події. Бомбу знайшли кілька днів тому під час будівництва мосту. Тривала підготовка до її деактивації, попередньо був збудований захисний бар'єр із піску.

Нагадаємо, що нещодавно Україна і Велика Британія погодили новий оборонний пакет

До слова, Британія повідомила, коли в Україну прибудуть танки Challenger 2.

Крім того, уряд країни підтведив ймовірність передачі далекобійної зброї.

Теги: Англія відео вибух

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