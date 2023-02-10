Вибух на заводі у Києві: рятувальники показали наслідки

П’ятьох людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої будівлі

На території колишнього заводу в Дарницькому районі, де 9 лютого стався вибух, досі тривають роботи з розбору завалів. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

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У роботах беруть участь 10 рятувальників комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» та дві одиниці техніки.

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Нагадаємо, вчора, 9 лютого, на території колишнього заводу стався вибух. У складській будівлі виникла пожежа та сталось руйнування самої будівлі. Пожежу, площею 50 кв. м, було ліквідовано. П’ятьох людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої будівлі. Чотири людини загинуло.