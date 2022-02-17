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    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви

    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    фото: rmf24.pl

    Людей закликають не залишати домівки без крайної потреби

    Через буревій у Польщі тисячі людей залишилися без електроенергії. Як повідомляє польське видання rmf24.pl, ураган зірвав дахи з десятків будівель, є постраждалі і загиблий.

    У Любуському воєводстві (південний захід Польщі) кілька людей постраждало (один загинув) у зв'язку з падінням дерева на автомобіль.

    Крім того, на автомагістралі А1 в напрямку Гданська через сильні пориви вітру перекинувся вантажний автомобіль, водій отримав травми.

    Також у Кракові впав 30-метровий підйомний кран. Троє робітників отримали травми.

    «На одному з будівельних майданчиків перекинувся кран. У місті весь час сильні пориви вітру, ситуація досить динамічна, пошкоджень досить багато», - зазначив пан Бартломей Росік із краківської пожежної команди.

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    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви
    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви

    За словами рятувальників, в населеному пункті Добжиця Великопольського воєводства (захід країни) сильний вітер пошкодив дахи близько 30 будинків.

    Метеорологи попередили, що стихія вируватиме у четвер протягом дня.

    Жителі Польщі отримали від влади смс із попередженням про небезпеку, людей закликали не залишати вдома без потреби.

    Теги: прогноз погоди Польща стихійні лиха водій надзвичайні ситуації автомобіль ураган буревій
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    На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви