На Польщу обрушився потужний ураган: є жертви

Людей закликають не залишати домівки без крайної потреби

Через буревій у Польщі тисячі людей залишилися без електроенергії. Як повідомляє польське видання rmf24.pl, ураган зірвав дахи з десятків будівель, є постраждалі і загиблий.

У Любуському воєводстві (південний захід Польщі) кілька людей постраждало (один загинув) у зв'язку з падінням дерева на автомобіль.

Крім того, на автомагістралі А1 в напрямку Гданська через сильні пориви вітру перекинувся вантажний автомобіль, водій отримав травми.

Також у Кракові впав 30-метровий підйомний кран. Троє робітників отримали травми.

«На одному з будівельних майданчиків перекинувся кран. У місті весь час сильні пориви вітру, ситуація досить динамічна, пошкоджень досить багато», - зазначив пан Бартломей Росік із краківської пожежної команди.

За словами рятувальників, в населеному пункті Добжиця Великопольського воєводства (захід країни) сильний вітер пошкодив дахи близько 30 будинків.

Метеорологи попередили, що стихія вируватиме у четвер протягом дня.

Жителі Польщі отримали від влади смс із попередженням про небезпеку, людей закликали не залишати вдома без потреби.